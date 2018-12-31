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"Це один з найбільших клубів Лондона", – Насрі пояснив, чому перейшов в Вест Хем

21:12 293 Читать на русском
"Це один з найбільших клубів Лондона", – Насрі пояснив, чому перейшов в Вест Хем
Самір Насрі / фото із соцмереж

Новоспечений півзахисник Вест Хема Самір Насрі поділився враженнями після підписання контракту з лондонським клубом.

"Ви обираєте клуб з огляду на його амбіції. Я вважаю, що Вест Хем – один з найбільших клубів Лондона. Це можуть підтвердити 60 тисяч уболівальників на кожній грі.

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Ми граємо на Олімпійському стадіоні, а наші власники готові інвестувати, щоб мати хорошу команду.

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Я повертаюсь у найкращу лігу світу, в команду, сповнену амбіціями, до менеджера, якого я знаю. Це найкраща робота в світі, і я справді дуже задоволений", – цитує Насрі офіційний сайт Вест Хема.

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