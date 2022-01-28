"Ювентус представляє гордість, традиції, сім'ю. "Стара синьйора" завжди залишається у грі – до останньої хвилини, ніколи не здається. Ця команда завжди на першому місці. Я в повному розпорядженні тренера та моїх товаришів по команді, яким постараюсь допомогти якнайкраще.

Влаховіч офіційно перейшов у Ювентус

Ми завжди хочемо більшого, хочемо розвиватись. Сьогодні мій день народження, і це по-справжньому чудовий, особливий день для мене. Це один із найщасливіших днів народжень, які в мене поки що були. Я хочу, щоб Ювентус мною пишався", – зазначив Влаховіч у коментарі прес-службі клубу.

Повідомлялось, що "фіалки" отримають від Ювентуса за центрфорварда 75 млн євро, а сам Душан зароблятиме в Турині 7 млн євро за сезон. Угода розрахована до 30 червня 2026 року.

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