"Завдяки кому відбувся трансфер Довбика в Жирону? Звичайно, завдяки Русолу. Я його можу звинувачувати в багатьох моментах, але Андрій Анатолійович – головний двигун СК Дніпро-1, а не Красніков, Береза чи Коломойський, як деякі придумують. Слава Богу, в нашій команді є Русол.

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Це один із найкращих футбольних функціонерів України з великим майбутнім. Він розумна і сильна людина. Русол – абсолютний патріот дніпровського футболу. З ним у нас велике майбутнє і при ньому гімн Ліги чемпіонів буде звучати на "Дніпро-Арені".

Що стосується Довбика, то Артем виконав свою місію у СК Дніпро-1. Він ‒ патріот, великий футболіст і на 100 відсотків порядна людина. Довбик перепідписав контракт з СК Дніпро-1 і дав рідному клубу заробити на трансфері", – поділився Береза в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Довбик цього літа перебрався до Жирони з СК Дніпро-1. Transfermarkt оцінює трансфер українця у 7,75 млн євро. Артем вже встиг зіграти 4 матчі у Ла Лізі та відзначитись голом.

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