"Для мене вибір очевидний – це Мессі. Він грає у футбол, він живе на полі, він перевтілюється у роботі з м'ячем.

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Роналду теж великий, заслужений футболіст, але те, що робить Ліонель, це дар від природи та великий талант", – цитує Луческу FanDay.

Нагадаємо, форвард ПСЖ Ліонель Мессі протягом кар'єри здобув 7 "Золотих м'ячів", Кріштіану Роналду, який нині виступає за Аль-Наср, має 5 таких нагород.

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