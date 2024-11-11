Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про атмосферу в команді після матчу проти Румунії на Євро-2024 (0:3).

"Ярмоленко мені казав, що після гри з Румунією у роздягальні гравці не сумували через результат і свою гру, а одразу дивилися, як відреагували на це підписники, вболівальники. Це обурило Ярмоленка і тому він попросив мене, щоб вони поговорили між собою.

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Важливо, щоб гравці розуміли, що на Євро немає часу на розкачку. Це мінімум 3 гри, де ти маєш бути максимально сконцентрований", – сказав Ребров у інтервʼю Пряма червона.

Нагадаємо, національна збірна України вилетіла з Євро-2024, посівши останню сходинку групи Е. Усі команди мали по 4 очки, але наша поступилася за додатковими показниками.

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