"Після закінчення 90 хвилин, коли я побачив, скільки було додано часу, я був шокований. Я все ще був шокований, коли ми заробили пенальті, тому що п'ять хвилин доданого часу для мене були неймовірними. Я був шокований, а потім щасливий, коли Мо Салах забив пенальті.

Це був не той матч, в якому ми створили багато моментів, але складно робити це проти команди, яка грає у своєму штрафному майданчику. Ми продовжували грати, продовжували переміщати м'яч. Вони втомлювалися все більше і більше, і це нормально, коли доводиться оборонятися 80% часу, а потім ми виставили на поле якомога більше нападників.

Складна гра, як і всі матчі в АПЛ. Ми не пропустили і практично не допустили моментів біля своїх воріт з гри. Це добре. Це нормально, у нас багато нових гравців, ми будемо ставати все кращими і кращими, але ми вже набрали 12 очок", – цитує Слота ВВС.

Нагадаємо, що "червоні" стали першою командою в історії АПЛ, яка здобула 4 перемоги поспіль завдяки голам після 80-ї хвилини.

