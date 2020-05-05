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"Це ніколи тобі не буде приємно": Роберто Моралес розкрив причини відходу з телеканалів "Футбол"

5 травня 19:02 1703 Читать на русском
"Це ніколи тобі не буде приємно": Роберто Моралес розкрив причини відходу з телеканалів "Футбол"
Роберто Моралес / Сайт ТК "Футбол"

Відомий коментатор Роберто Моралес пояснив своє рішення покинути канали "Футбол" минуло року.

"Так, головними причинами стало те, що я перестав бути ведучим "Футбольного вікенду" і мені не давали топові матчі. Звичайно, все це пришвидшувало, тому що я казав і повторюю – якщо ти втрачаєш цікавість до процесу, то краще піти, ніж сидіти і щось собі думати. Можна було тихенько посидіти, можна акуратніше, але ти вирішив, у голові щось клацнуло – все.

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Ну які утиски? Люди вирішили змінити ведучого, тебе начебто не ображають, але аргументація проста – у програми недостатні рейтинги. Я цих рейтингів не бачив, ми вели з Авраамом Кампомаром півсезону, потім повний сезон і він йшов краще. Не знаю, чи ми краще вели чи його краще почали анонсувати, нам ніхто не казав, що потрібен такий чи такий рейтинг. Просто в кінці з'ясувалося, що в нас не такий. Це ніколи тобі не буде приємно, але точно не слід це називати утисками чи репресіями", – підкреслив Моралес в інтерв'ю Stargorod Sport.

Нагадаємо, після відходу з "Футболів" коментатор вів програму "Футбольний формат" на телеканалі "Еспресо", однак в кінці 2019-го вирішив покинути і цей проект.

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