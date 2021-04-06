"Юрій Калітвінцев не став рятівником Олімпіка, очоливши команду після Ігоря Климовського. Після серії з п'яти поразок виникає питання, яке може поставити собі кожен: "А наскільки взагалі є синергія між тренером і командою?".

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Начебто грають, але відчуття від гри Олімпіка – як їсти варене яйце без солі. Ось такий вираз обличчя залишається під час перегляду. Якщо справи у команди Калітвінцева-молодшого налагоджуються, здобули перемогу після двох поспіль поразок і повернулися, як мінімум на день, на четверту сходинку турнірної таблиці, то у його батька справи в Олімпіку йдуть так, що не побажаєш і ворогові", – сказав Денисов у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Калітвінцев очолив Олімпік 25 лютого і поки не заробив з командою бодай очка. Після 20-ти турів донецька команда посідає у турнірній таблиці УПЛ 11 сходинку, маючи у своєму активі 17 пунктів.

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