"Три тренувальні збори – це незвично, адже зазвичай узимку ми проводили по два. Трохи змінився режим підготовки, вона забрала більше часу. Прикро, що ми не вийшли у весняну частину єврокубків, тому збори були довшими. Але нічого страшного, добре, що між зборами була можливість 2-3 дні відпочити.

Хацкевич пояснив, чому не вважає трансфер Соля в Динамо провальним

Справді, акцент робиться на грі в обороні, ми відпрацьовуємо різні схеми. Мені складно сказати, чи готові футболісти зараз. Напевно, це питання до тренерів, тільки вони можуть сказати, в якому функціональному стані перебувають гравці. Можу сказати лише за себе та колег-воротарів – ми на сьогодні готові до другої частини сезону.

Бєсєдін – великий молодець, після такої важкої травми відновився за короткий термін. Ми всі його підтримуємо, бажаємо успіху, якнайшвидше набрати свою оптимальну форму і вийти на колишній рівень, щоб допомагати хлопцям на футбольному полі", – цитує Бойка сайт киян.

Зауважимо, перший офіційний поєдинок в 2022 році команда Мірчі Луческу проведе за 4 дні – в УПЛ проти Інгульця.

"Зарозумілість Блохіна довелося зупиняти": як легендарний екс-наставник збірної Литви перемагав Динамо і збірну України