"В очікуванні оцінки своєї роботи, я вирішив покинути збірну Нідерландів. Ціль не досягнута, це очевидно. Коли у 2020 році до мене звернулись, щоб стати тренером збірної, я вважав, що це честь і виклик, але я також усвідомлював тиск, який на мене звалиться після призначення.

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Упродовж роботи тиск лише зростав, особливо зараз. Це нездорова ситуація – ні для мене, ні для команди, коли попереду такий важливий для нідерландського футболу шлях до чемпіонату світу. Я хочу подякувати усім, вболівальникам та гравцям. Я також дякую керівництву, яке створювало чудові умови для нашої команди", – цитує де Бура офіційний сайт KNVB.

Нагадаємо, Нідерланди завершили свій шлях на Євро у 1/8 фіналу, сенсаційно поступившись Чехії (0:2).

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