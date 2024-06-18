"Добре розуміємо, що можемо програти Франції. Ми не нереалістичні мрійники. Ми знаємо ситуацію: повинні перемогти Польщу, якщо хочемо прогресувати.

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Я не можу звинувачувати свою команду, ми вклали все, що могли, а більше було неможливо. Хлопці розчаровані тим, що не вистачило одного очка, але зараз ми зосереджені на майбутньому, і в п'ятницю ми хочемо перемогти.

Це невдала поразка. Ми не дозволили Франції багато чого протягом 100 хвилин, але врешті-решт прикрий гол у власні ворота вирішив гру на їхню користь. З погляду працездатності та боротьби, ми отримали все, що вимагали та очікували від нашої команди. Франція має настільки високу якість, що ви повинні визнати, що це не була абсолютно незаслужена перемога, але ми були близькі до того, щоб щось отримати", – цитує Рангніка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що у наступному турі Австрія протистоятиме збірній Польщі. Обидві команди не набрали очок в першому турі, а Франція та Нідерланди мають по три бали.

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