Колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд висловився щодо епізоду в матчі ПСЖ – Манчестер Сіті, в якому Ліонель Мессі ліг за стінкою під час штрафного.

"Коли Маурісіо Почеттіно просив його про це на тренуванні, хтось повинен був втрутитися і заявити: "Ні, ні, ні, з Мессі так не роблять".

ПСЖ – Манчестер Сіті: Мессі ліг за стінкою під час штрафного удару

Не можна, це нешанобливо. Якби я був у цій команді, я б сказав, що ляжу замість нього. Я не дозволив би, щоб він лежав так. Не можу дивитися на це. Він не повинен бруднити футболку. Це не справа для Мессі", – наводить слова Фердінанда Daily Mail.

Окрім цих оборонних дій, Мессі відзначився дебютним голом у складі ПСЖ, допомігши виграти у Манчестер Сіті (2:0).

ПСЖ переміг Манчестер Сіті – невиразна гра парижан, потреба "містян" у форварді й чужерідність Мессі