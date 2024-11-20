"Чому ми програли Україні? Тому, що дуже погано провели перші 15 хвилин матчу. Ми пропустили на 5-й та 10-й хвилинах. На такому високому рівні це неприпустимо. Ми заплатили дуже високу ціну за власні помилки.

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По ходу зустрічі ми міняли схему гри із 4-2-3-1 на 4-3-3. Ми побачили, що по перерві Україна відступила до власних воріт, що дозволило нашій команді йти вперед і діяти з більшою кількістю атакувальних футболістів", – цитує Сілвінью офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що збірна Албанії поступилася Україні з рахунком 1:2 і фінішувала на останньому місці в квартеті В1. Підопічні Сільвіньйо будуть понижені до Ліги С.

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