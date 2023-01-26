"Перші 60 хвилин були блискучими. Барселона нарешті забила гол, і здається, що все закінчилося. Команда чомусь не намагається зміцнити перевагу. Потрібно бути амбітнішими, тому що суперник міг зрівняти рахунок, але тер Штеген нас врятував. Неприпустимо розслаблятися в таких моментах – тим більше, у матчах "на виліт".

Хитрий гол Дембеле і брутальне вилучення у відеоогляді матчу Барселона – Реал Сосьєдад

Так розслаблятися не можна. Треба покращувати ефективність в атаці, адже ця Барселона має неймовірний потенціал. І команда, і штаб. У мене працює найкращий персонал у світі. Кажу це абсолютно щиро. Вони виконують неймовірну роботу. Це найкращі умови, про які може мріяти тренер.

Дембеле? Я бачу в ньому величезний потенціал. Усман дуже подорослішав, а його швидкість – це щось неймовірне. Єдине, що йому бракувало – це впевненості у своїх силах. Ми змушуємо його частіше йти один в один проти суперників. Я радий за нього", – цитує Хаві Relevo.

У півфінал Кубка Іспанії 2022/23 вже пройшли Барселона та Осасуна. Сьогодні, 26 січня, Реал у мадридському дербі прийме Атлетіко, а Валенсія зіграє з Атлетіком.

Барселона вийшла у півфінал Кубка Іспанії – хитрий гол Дембеле приніс перемогу над Сосьєдадом