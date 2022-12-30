"Еззалзулі відмовився їхати на Кубок Африки, щоб грати за збірну Іспанії? Це неймовірно талановитий молодий гравець, у якого буде гарна кар'єра. Він ніколи не відмовлявся від національної збірної, і я думаю, що Барселона робить це, оскільки недостатньо поважає Кубок африканських націй.

Впевнений, що Абде з'явиться на зборах 3 січня. Ми розраховуємо на нього, тому що Марокко потрібен такий гравець. Я вірю, що Барселона проявить мудрість і відреагує належним чином.

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ФІФА вирішила, що футболісти, які грають у Європі, можуть приїхати 3 січня – за 6 днів до старту турніру. Скандальне рішення, яке демонструє неповагу до турніру з боку як ФІФА, так і Європи, хоча тут гратиме багато яскравих футболістів. Мене неприємно здивувало таке ставлення, але з цим доведеться змиритися", – цитує 69-річного наставника Sportklub.rs.

Нагадаємо, КАН-2022 стартує 9 січня і триватиме до 6 лютого. Всі матчі будуть зіграні в Камеруні.

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