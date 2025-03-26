Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу мав не найкращий настрій після легкої перемоги над Сан-Марино у відборі до ЧС-2026.

Після гри із Сан-Марино, яка завершилась перемогою Румунії з рахунком 5:1, Мірча Луческу був дуже злий, передає видання Prosport.ro.

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Зазначається, що тренера розлютило те, що команда зобов'язана повернутись до Румунії. Оскільки гра із Сан-Марино проходила на виїзді, то "триколірні", згідно з протоколом, мали повернутись до країни, після чого гравці мали б роз'їхатись по своїх клубах.

Сам Луческу ж докладає неабияких зусиль, аби перебувати на полі через проблеми зі здоров'ям – Мірча не так давно мав операцію на правому стегні. Делегація Румунії ж прибула в аеропорт близько 4-ї ранку, що і спричинило бурхливу реакцію екс-тренера Динамо та Шахтаря.

"Це ненормально, що в моєму віці я втрачаю стільки часу, не отримуючи повноцінного відпочинку. Я в такому віці, коли мені заборонено злитися ні на кого. Я тут, щоб допомогти. Я можу піти в будь-який момент, без проблем, якщо все буде так продовжуватися", – наводить слова Луческу Prosport.ro.

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