У матчі Ла Ліги між Реал Сосьєдадом і Барселоною нападник каталонського клубу Роберт Лєвандовскі забив гол на 13-й хвилині. Однак після перегляду ВАР суддя скасував цей м’яч через офсайд.

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Президент Барселони Жоан Лапорта спостерігав за грою з ложі та спершу був задоволений активними діями команди. Однак після скасування голу поляка його настрій помітно змінився, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, у перерві Лапорта не приховував свого обурення, кілька разів наголошуючи: "Це неможливо".

Попереду 2 тижні паузи на збірні. Барселона дозволила Реалу наблизитися на відстань 6 очок, але в мадридців ще є гра в запасі.

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