"Це неможливо": відома реакція президента Барселони на вкрадений гол Лєвандовскі
Президент Барселони Жоан Лапорта був шокований рішенням арбітра.
У матчі Ла Ліги між Реал Сосьєдадом і Барселоною нападник каталонського клубу Роберт Лєвандовскі забив гол на 13-й хвилині. Однак після перегляду ВАР суддя скасував цей м’яч через офсайд.
Капітан Барселони відреагував на вкрадений гол Лєвандовскі – вистачило однієї картинки
Президент Барселони Жоан Лапорта спостерігав за грою з ложі та спершу був задоволений активними діями команди. Однак після скасування голу поляка його настрій помітно змінився, повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, у перерві Лапорта не приховував свого обурення, кілька разів наголошуючи: "Це неможливо".
Попереду 2 тижні паузи на збірні. Барселона дозволила Реалу наблизитися на відстань 6 очок, але в мадридців ще є гра в запасі.
Барселона сенсаційно програла Сосьєдаду – епічна помилка VAR пограбувала Лєвандовскі, Кубо знищив оборону Фліка