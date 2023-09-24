Наставник закарпатців Володимир Шаран поскаржився на якість складу своєї команди за підсумками матчу 8-го туру проти Полісся (1:2).

"Задоволений грою. У нас були проблеми в центральній зоні. Через різні причини не змогли зіграти основні футболісти. Тому в центрі поля вийшов молодий Кораблін й провів непоганий матч.

Полісся – Минай – 2:1 – відео голів та огляд гри

Гра сподобалась. Переважали у першому таймі суперника. Заміни у Полісся та у нас – це небо і земля. Внаслідок цього господарі й дотисли.

Попереду важка дорога в Ужгород. Приблизно половина команди поїде в Суми на гру проти Вікторії у рамках Кубка України", – цитує Шарана офіційний сайт закарпатців.

Нагадаємо, після 8-ми турів Минай набрав 3 очки і йде у турнірній таблиці УПЛ останнім.

Полісся здійснило камбек з Минаєм, піднявшись у топ-3 УПЛ – Калітвінцев замінами змінив все, Шаран досі без перемог