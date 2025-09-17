Жозе Моурінью прилетів до Португалії на переговори з керівництвом Бенфіки.

Моурінью все ж очолить Бенфіку – сторони вже домовилися про контракт

"Перш ніж я піднявся в літак, мене запитали, чи буде мені цікаво тренувати Бенфіку. Я сказав, що мені цікаво. Бенфіка офіційно запитала мене, чи буде мені це цікаво. Я відповів, що зараз я за кордоном, але з радістю поспілкуюся, коли повернуся до Португалії.

Коли мені запропонували можливість тренувати Бенфіку, я довго не думав: мені це цікаво. Який тренер відмовив би Бенфіці? Не я. Повернення в Бенфіку – це не завершення кар'єри.

Я покинув свій попередній клуб три або чотири тижні тому. Не планував залишатися без роботи до кінця сезону, це не в моєму стилі, я хотів тренувати. Я сказав собі, що потрібно відновити емоційну рівновагу, щоб не погоджуватися на будь-який клуб, тільки тому що я трудоголік. У цьому випадку, коли мені запропонували можливість тренувати Бенфіку, я не роздумував двічі – мене це цікавить, мені б цього хотілося", – цитує Моурінью A Bola.

Карабах шокував Бенфіку в українському шоу на Да Луж, спаплюживши Судакову дебют мрії – Кащук приніс перемогу після 0:2