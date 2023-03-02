Тренер Віталій Левченко, який за свою ігрову кар'єру встиг пограти за київські Динамо та ЦСКА, поділився думками про новачка Шахтаря – Хусрава Тоірова.

"Тоіров? Сильна сторона в нього – дриблінг, він не боїться обігрувати один в один. Тобто, індивідуальні якості в нього сильні. Він грав у молодіжній збірній, але не знаю, з якої причини він не поїхав на фінальну частину чемпіонату Азії в Ташкенті. Він представляв казахську команду Атирау. Молодий, перспективний футболіст. Удар у хлопця поставлений, йде в дриблінг, лізе, загострює, в хорошому сенсі, настирливий хлопчина.

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Я не думаю, що Тоіров – це заміна Мудрику. У Михайла дуже висока стартова швидкість, плюс хороша дистанційна швидкість. Водночас Мудрик фізично виглядає потужнішим для свого віку: було видно його індивідуальну роботу над собою. Що стосується порівняння, я не думаю, що вони схожі за стилем гри, у Тоірова є свої сильні якості, на яких він буде грати", – розповів Левченко в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Шахтар підписав вінгера з Таджикистану Хусрава Тоірова. За інформацією Transfermarkt, за гравця виклали 300 тисяч євро. Його контракт з "гірниками" розрахований до 2028 року.

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