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"Це не вирішальний поєдинок", – голкіпер збірної Сербії про матч з Україною

18:10 197 Читать на русском
"Це не вирішальний поєдинок", – голкіпер збірної Сербії про матч з Україною
Марко Дмітровіч / fss.rs

Воротар збірної Сербії Марко Дмітровіч поділився очікуваннями від майбутнього матчу кваліфікації Євро-2020 проти збірної України.

 

"Очікую хорошої гри. Україна грає вдома і, звісно, матиме неймовірну підтримку, але я налаштований позитивно.

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Це не вирішальний поєдинок, але він може наблизити одну з команд до виходу на Євро. Нас чудово прийняли, надали хороші умови для тренувань та відпочинку.

Атмосфера? Ми грали і не при такій атмосфері. Думаю, все буде добре", – розповів Дмітровіч на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Україна прийматиме збірну Сербії завтра, 7 червня, на Арені Львів. Початок гри о 21:45.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Сербія Сербія Євро-2020 Марко Дмітровіч Марко Дмітровіч Україна - Сербія
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