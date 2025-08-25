На 33-й хвилині на користь МЮ був призначений одинадцятиметровий удар. Головний арбітр Кріс Кавана після перегляду повтору порушення Келвіна Бассі проти Мейсона Маунта вказав на 11-метрову позначку.

Під час розбігу Фернандеша Кавана зачепив півзахисника МЮ плечем. Бруну взяв паузу, підняв м'яч і почав висловлювати претензії арбітру, після чого пробив над поперечиною.

"Я був засмучений. Коли виконуєш пенальті, у тебе є свої звичні ритуали; свої речі, які ти робиш. Мене зачепило те, що суддя не перепросив. Саме це в той момент мене зачепило, але це не виправдання промаху. Я дуже погано пробив. Занадто сильно підсунув ногу під м'яч, і тому він полетів вище поперечини", – цитує Фернандеша Sky Sports.

