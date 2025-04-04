"Тяжкий матч, і це не той футбол, який я хочу бачити. Зовсім. Перший тайм зіграли нормально, а другий тайм – жахливий тайм. У нас взагалі нічого не виходило, зокрема через психологію. Грали вже за результатом, але важливо, що з прямим конкурентом набираємо очки.

Переможний гол Бичека у відеоогляді матчу Інгулець – Оболонь – 0:1

Травма Бичека? Йому на руку наступили, можливо, перелом. Дуже переживали, бо потрібен був цей результат. Далі ще один важливий матч – з Чорноморцем", – сказав Шищенко для УПЛ ТБ.

Раніше повідомлялося, що керівництво Оболоні може звільнити головного тренера, якщо команда втратить очки в двох найближчих матчах чемпіонату. Наразі київський клуб посідає 13-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 21 набраним балом.

Оболонь перемогла Інгулець у битві за виживання, наблизивши петровців до вильоту з УПЛ