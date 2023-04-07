"В Англії, коли я був молодшим, завжди була традиція зберігати менеджерів. Те, що відбувається сьогодні – результат великих інвестицій. Певним чином це великий тиск для нас всіх. Іноді це спрацьовує, іноді – ні. Нам потрібно просто адаптуватись.

Тоттенхем офіційно перетягнув менеджера зі структури Манчестер Сіті

Чому мене не звільняють? Це не тому, що моє волосся краще, ніж в інших. Відкрию вам секрет, я виграю багато матчів. Якщо цього не буде, мене звільнять", – цитує Гвардіолу Daily Mail.

Нагадаємо, нещодавно Челсі звільнив Грема Поттера з посади головного тренера. В поточному сезоні АПЛ 12 наставників втратили роботу. Хосеп Гвардіола залишається єдиним тренером сучасності, якого жодного разу не звільняли – із Барселони та Баварії фахівець ішов після завершення контракту.

Челсі та Ліверпуль розписали кризову нічию – Мудрику дали мізер, незручна зміна нового тренера, у Клоппа все жахливо