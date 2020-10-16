"Поки особливо нічого пояснити не можу. До матчу з Олімпіком ми готуємося у звичайному режимі, у нас немає жодної паніки, і тільки завтра щось зрозуміємо, оскільки повинні прийти результати повторних тестів.

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Перше тестування показало позитивні результати у деяких гравців, вони пішли на самоізоляцію. Але це зовсім не ті гравці, імена яких були названі в останніх новинах. Те, що там написано – нецікаво і неправда. Що стосується Юрія Максимова, він в суботу буде на грі дубля в Щасливому, так що все нормально. А Олег Лисак мені тільки що дзвонив – він крос бігає в центральному парку", – цитує слова Олександра Фундерата Footboom.

Зауважимо, вчора, 15 жовтня, видання Полтавщина Спорт оприлюднило імені хворих на коронавірус – зокрема, називалися Ігор Пердута, Ібрахім Кане, Ндіайє Пап Альюн, Павло Ребенок, Іван Пешіч, Юрій Максимов та Віктор Уляницький. До слова, матч проти Олімпіка в УПЛ має відбутись вже в цю неділю, 18 жовтня. Початок о 14:00.

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