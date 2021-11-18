"Мудрик може зіграти і в Мадриді, і в Мілані, і з Рухом. А може й не грати, адже є Соломон та інші сильні футболісти.

Де Дзербі підтвердив інтерес Шахтаря до форварда збірної Аргентини

Найголовніше у Мудрику те, що ми бачимо його прогрес. Він провів чудовий матч і за збірну України U21. Для мене і мого тренерського штабу велика радість бачити, як грає Мудрик.

Коли п’ять місяців тому ми дивилися на Судакова, Мудрика та Бондаренка, це точно були не ті гравці, яких маємо зараз. Я хочу, аби для мене, для клубу й для України вони вийшли на той рівень, що, як ми всі сподіваємось, вони можуть продемонструвати", – сказав Де Дзербі для сайту Шахтаря.

У нинішньому сезоні УПЛ Мудрик провів 7 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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