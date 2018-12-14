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"Це не те, що я хочу", – Фабрегас не впевнений у своєму майбутньому в Челсі

22:02 64 Читать на русском
"Це не те, що я хочу", – Фабрегас не впевнений у своєму майбутньому в Челсі
Сеск Фабрегас / ФК Челсі

Хавбек Челсі Сеск Фабрегас незадоволений роллю резервіста і не впевнений, чи буде надалі виступати в синій футболці.

"Я знаю свою роль. На жаль, це не те, що я хочу. Я професійно ставлюсь до цього, як завжди. Я завжди намагаюсь дати найкраще, граючи з молодіжним складом або з першою командою, навіть якщо цього сезону я не провів жодного повного матчу з основним складом. Але я роблю все, що можу.

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Очевидно, що ситуація для мене важка. Я граю в кубкових турнірах та Лізі Європи. Я не здаюсь. Я не з тих, хто буде скаржитись або не викладатись через це. Я завжди показуватиму своє обличчя, коли це потрібно, і якщо час настане, він настане", – цитує Фабрегаса goal.com.

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