Наставник Ліверпуля Юрген Клопп переконаний, що з новою угодою Мохамеда Салаха не варто поспішати. Чинний контракт єгиптянина завершиться влітку 2023-го.

"Підписати великий контракт – це не смартфон придбати, коли просто ставиш один підпис і все готово.

"У мене не божевільні запити": Салах хоче залишитись в Ліверпулі

Я не сказав би, що є проблеми. Наразі йде обговорення. Потрібно врахувати багато нюансів", – цитує німецького фахівця Фабріціо Романо.

За чутками, єгиптянину можуть запропонувати нову угоду зі зарплатнею в понад 500 тисяч фунтів за тиждень, що стане абсолютним рекордом АПЛ. Мохамед Салах одягає футболку Ліверпуля з 2017-го.

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