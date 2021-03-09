"Ліверпуль дійсно поганий. Я маю на увазі, що він дуже поганий, враховуючи, наскільки він був хороший. Нам всім подобаються різні стилі футболу, і якщо ви попросите вибрати між Манчестер Сіті і Ліверпулем за останні три роки, я завжди виберу Ліверпуль.

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"Червоні" були видатними і досягли неймовірних висот. Було допустимо, що вони трохи проваляться, тоді б я говорив про них м'якше. У Манчестер Юнайтед ми б ніколи не допустили такого провалу на четвертий рік існування в одному складі, але у Ліверпуля не провал, а крах. Наразі у них все сумно у всіх сенсах.

Здається, що вони втратили абсолютно все, що у них було. Їхня швидкість гри, впевненість, те, як важко було грати на Енфілді, рішучість, здатність перемагати, коли вони не грали добре – зараз нічого немає. Я не знаю, як їм це повернути, крім як дійти до кінця сезону. Вони будуть боротися за потрапляння в топ-4 – вони все ще можуть, але їм дійсно доведеться боротися. Настрій у роздягальні у них зараз має бути дуже поганий, їх покинула впевненість.

Я впевнений, що у Ліверпуля немає паніки, впевнений, що у Юргена Клоппа є досвід і кваліфікація, і він дізнається, що йому потрібно, щоб довести команду до кінця сезону. Йому необхідний фініш сезону. Після цього йому доведеться перегрупуватися", – поділився Невілл у своєму подкасті Sky Sports.

Зазначимо, що мерсисайдці опинились у справжній кризі та мають 8-матчеву серію без перемог на Енфілді. Наразі Ліверпуль з 43 очками розташувався на 8 місці.

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