"Наше мінімальне завдання на наступний сезон – це виграти Кубок України і виграти чемпіонат України. Але це мінімально, бо далі в нас же Ліга чемпіонів – от там уже будемо дивитися. А так це нормальна історія. Така сама історія з Лігою конференцій. Сподіваємося, що зробимо президенту (клубу, – прим.) на день народження подарунок. У нього 27 травня, а кубкові матчі потрапляють на 25-26-те. Якраз зробимо йому подарунок – Лігу конференцій виграємо.

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Запитайте у тренерів, фахівців або спортсменів – вони всі вірять в нашу команду. Іншого варіанту в нас не може бути. Подивіться, як ми працюємо: ми не спимо ночами, а хлопці на полі викладаються на всі 100%. Якщо зараз запитати будь-кого з них, вони скажуть, що такої підготовки у них не було ніколи. Це все говорить про те, що ми здатні досягти великих результатів.

Чому ми взагалі зібралися тут, якщо не будемо дивитися на все з оптимізмом? Ми поєднуємо реалістичний підхід з оптимізмом і живемо цим. Коли ти відчуваєш справжню пристрасть до справи, ти можеш перенести ці відчуття на реальність. І те, що я бачу зараз, – це не просто фантазії, це реальні перспективи для нашої команди", – сказав Тесля у інтерв'ю для прес-служби клубу.

Слід додати, що Полісся за результатами минулої кампанії здобуло місце в єврокубках. "Вовки" завершили сезон на 5 позиції турнірної таблиці УПЛ.

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