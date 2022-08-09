"Я не увійду до складу делегації та не маю бажання летіти туди як уболівальник. Я волію стежити за турніром з дому. Якби у мене була робота або обов'язки у Катарі як директора турніру Євро-2024, це, звичайно, виглядало б інакше.

"Нам це здається абсурдним", – зірка Баварії засуджує проведення чемпіонату світу в Катарі

Права людини повинні відігравати найбільшу роль у виборі господаря турніру. Якщо країна, в якій справи з цим найгірші, отримує право на проведення чемпіонату світу, то ти починаєш замислюватися про критерії, які вплинули на таке рішення. Це не повинно повторитися в майбутньому. Права людини, навколишнє середовище, розмір країни — жоден із цих факторів не позначився на виборі", – сказав Лам в інтерв'ю Kicker.

До слова, згідно з опитуванням британської компанії YouGov, 48% жителів Німеччини виступають проти виступу збірної на ЧС-2022 у Катарі через порушення прав людини. У Нідерландах проти поїздки на Мундіаль виступає дві третини населення.

Вундертім: королівський вояж у Лондон як пік величі збірної Австрії та драматичний кінець епохи на фашистському Мундіалі