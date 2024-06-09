Форвард відіграв сезон у оренді за Валенсію, однак не зміг переконати у необхідності викупу. Тепер долею Яремчука знову буде розпоряджатися Брюгге, контракт з яким розрахований до літа 2026 року.

"Я міг поїхати до Англії і заробити більше": Яремчук вперше порушив мовчання щодо свого провального трансферу в Брюгге

"Якщо не буде жодних варіантів, то я повернуся в Брюгге. У мене ще два роки за контрактом, і це в жодному разі не покарання для мене. Попри все я готовий грати за Брюгге. Я стежу за матчами, контактую з представниками клубу. Проблем немає", – запевнив Яремчук в інтерв'ю Het Nieuwsblad.

Нагадаємо, 2 роки тому Брюгге заплатив Бенфіці за українця 17 млн євро, що досі є рекордом чемпіонату Бельгії. Втім, після непростого дебютного сезону нападника віддали у Валенсію. Зараз ширяться чутки про нову оренду чи трансфер Яремчука. 28-річним форвардом активно цікавиться Трабзонспор.

Яремчук на прощання отримав жорсткий вирок від іспанців – фанати і преса більше не хочуть трансферів рівня українця