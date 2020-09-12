"Якщо я буду занадто багато думати про це, то впаду в депресію, інших слів немає. Я не хочу впадати в депресію. Я хочу ходити на кожен матч з посмішкою. Я хочу, щоб кожен матч проходив позитивно. Але днями я кинув виклик своїм хлопцям, запитавши їх, хто з них думає, що вони можуть зіграти всі 90 хвилин у цих дев'ятьох матчах. І ніхто не сказав мені: "Я можу".

Отже, ми всі чудово розуміємо, що це неможливо зробити. Це не по-людськи. Це великий ризик для наших амбіцій, перш за все тому, що дуже, дуже імовірно, що ви програєте один з цих матчів. У Прем'єр-лізі, де ви ще можете програти і залишитися в змаганні, але якщо ви програєте в Лізі Європи, то ви вилетите. Якщо ви програєте в Кубку ліги, ви також вилетите.

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Зрештою, ми запитуємо: "Які професіонали, хто ці люди, які ухвалюють рішення щодо графіка?". Тому що йдеться не про Тоттенхем. Йдеться про будь-який англійський клуб. Цього разу це Тоттенхем, але ним міг стати Вулверхемптон, міг стати Шеффілд Юнайтед", – наводить слова Моурінью ESPN.

Додамо, що Тоттенхем розпочне божевільний марафон завтрашнім матчем проти Евертона в АПЛ. "Шпори" можуть зіграти 9 поєдинків за 22 дні.

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