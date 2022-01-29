"Це не по-чоловічому": Алієв заявив про борг Динамо і Суркіса перед ним
Олександр Алієв, колишній нападник киян, розповів, що президент клубу Ігор Суркіс ще повністю не розрахувався з ним.
– Чи є у Динамо борги перед тобою?
– Так, у Михайловича (йдеться про Ігоря Суркіса – прим.) є.
– А чому в нього, а не в клубу?
– Він тоді ж мені гроші платив.
– Динамо платило.
– Так, клуб Динамо. Я не говорив поки що про це, думаю, що ми з Михайловичем самі обговоримо все, коли побачимось, і вирішимо.
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– Чому за всі ці роки не вирішили?
– Ми з ним не спілкувались, скажу чесно. Років шість. Почали спілкуватися десь місяців 8 тому. Ми зустрілися з ним на дорозі. Він мені каже: "Радий тебе бачити. Набери мене, поспілкуймось". Зараз я можу будь-коли зателефонувати до нього і поспілкуватися.
– Це 1, 1,5, 2 мільйони? Скільки?
– Я суму говорити не буду. Наші люди дивляться, хто скільки заробляє, за що заробляє. Кажуть: "Якого хр*на їм платити такі гроші?" Хто вам заважав піти грати у футбол? Ви, диванні експерти, дятли, сидите і рахуєте, хто скільки заробляє. Вони не розуміють, які травми, які нерви, яка колосальна робота у футболістів, скільки здоров'я треба. Я не хочу говорити. Скажу, що він мені винен 10 рублів.
– Не називай суму. Це за рік? Пів року?
– Це було за три місяці. Він сам чудово знає. Ми самі все вирішимо. Я не люблю на камеру говорити. Вважаю, що це не по-чоловічому, – сказав Алієв в інтерв'ю BurBuzz.
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