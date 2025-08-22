– Чи вважаєте ви справедливим вилучення Вівчаренка й як воно вплинуло на ваш план на другий тайм?

– Я можу вважати його справедливим або несправедливим, але воно є. І, на жаль, це не перший раз, коли ми отримуємо на рівному місці червону картку. Будучи на м’ячі, технічний брак – і потім фол, який судді трактують, як червону картку. Можемо будувати план на гру, стратегію, домовлятися про щось. Але майже 40 хвилин грати в меншості...

– Скажіть, будь ласка, що з Тимчиком? Чому його не було в заявці?

– На жаль, у нього піднялась температура, і ми не могли на нього розраховувати в цій грі. Нібито в нього стан стабілізувався, і вже температури немає, – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

