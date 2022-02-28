Захисник Лудогорця Ігор Пластун розповів, як його дружина зустріла росіян у Болгарії після наступу їхніх окупантських війсьх на територію України.

"У нас була гра, до моєї дружини підходили люди, небагато. Разград – невелике місто, але тут є деякі родини з Росії, з України. До моєї дружини підходили росіяни, казали: "Пробачте нам, будь ласка. Це не наші ідеї, не те, що ми хочемо".

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Звісно, вони нічого не можуть зробити. Один диявол зі своєю свитою зумів так розізлити людей, і та ненависть, яка є в нас – думаю, ми всі це відчуваємо", – поділився Пластун у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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