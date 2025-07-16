– Чи не відчуваєте ви розслабленості й втрати концентрації та мотивації через яскраву перемогу в першому матчі?

– Звісно, ми дуже впевнено перемогли в першому матчі, та попри це серйозно підходимо до цього поєдинку, як і до будь-якого іншого протистояння. Важливо загартовувати менталітет переможців у кожному окремо взятому матчі, особливо це стосується здобуття результату на дистанції.

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Тому, можу запевнити, до завтрашньої гри ми підходимо дуже серйозно. Для нас є важливим результат у прийдешньому поєдинку, тож про жодну розслабленість чи недооцінку суперника мова йти не може.

– У команди новий тренер. Які вимоги в Арди Турана до тебе і як він бачить твою позицію? Ви говорили з ним про це?

– Правильне зауваження, у цьому сезоні за нового тренерського штабу я опинився на більш звичній для себе позиції півзахисника. Ми з Містером також це обговорювали, і я бачу те, наскільки він намагається інтегрувати мене у свою систему саме в ролі гравця центру поля. Вважаю, що в цієї ідеї великий потенціал, я завжди намагатимуся шукати свій шанс і якомога краще реалізовуватиму ті нагоди, які в мене виникають як на тренуваннях, так і у грі. Тож продовжуємо наполегливо працювати.

– Ти наразі є одним із бразильських лідерів команди. Яку відповідальність береш на себе у єврокубкових матчах?

– Так, на правах одного з найстарших бразильців команди я завжди намагаюся приміряти на себе роль лідера, який зуміє підказати молодим гравцям та десь трішки нагадати їм про важливість концентрації, оскільки той стиль гри, що проповідує Містер, вимагає високої зосередженості, без перебільшення, від старту до фінального свистка. Тому важливо не забувати концентруватися на грі, що іноді властиво молоді, а я намагаюся допомогти їм якоюсь підказкою, поділитися власним досвідом. Для мене це приємний обов’язок, яким я залюбки ділюся зі своїми земляками.

– Хочеться запитати про газон – тут штучне поле. Чи це не спричинить якихось труднощів для команди у завтрашньому матчі?

– Це справді поле, на якому ми маємо не надто великий досвід гри. Але, гадаю, це в будь-якому разі не може бути виправданням: якщо ми є командою, що націлена лише на найвищі результати й здобутки, то, звичайно, орієнтуватимемося на наш рівень, який є доволі високим. Попри можливі труднощі, що можуть виникнути безпосередньо під час гри, я переконаний, це жодним чином не вплине на нашу самовіддачу й бажання продемонструвати свій найкращий футбол, – сказав Педрінью на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у першій грі Шахтар розгромив Ільвес з рахунком 6:0. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 17 липня, і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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