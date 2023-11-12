"Це правда, що в нас дуже багато травм, і, чесно кажучи, я не знаю, чим це пояснити. Це не може бути просто невезінням. Коли граєш настільки часто, підвищується рівень фізичної та психологічної напруги – це може позначитися на гравцях", – наводить слова Піолі Football-Italia.

Сумний ювілей Жиру у відеоогляді матчу Лечче – Мілан – 2:2

Загалом, у цьому сезоні гравці Мілана зазнали 22 травми, з яких 16 – м'язові пошкодження. Матч проти Лечче не змогли дограти Рафаель Леау та Давіде Калабрія.

Зазначимо, що "россонері" зіграли внічию з Лечче (2:2). Наразі Мілан посідає третє місце в чемпіонаті, маючи 23 очки після 12 зіграних поєдинків.

Ювентус втримав перемогу над Кальярі і вийшов у лідери Серії А, Лечче зіпсував ювілей Жиру, оформивши камбек з Міланом