Інцидент трапився в овертаймі 1/4 фіналу. Суарес відбив м'яч з воріт рукою і отримав за це червону картку. Асамоа Г'ян не зумів реалізувати пенальті. У післяматчевій серії також сильнішими виявилися уругвайці. Ганці досі вважають, що у півфінал їх не пустила "рука диявола".

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"Мені не потрібно просити вибачення. Я мусив би перепрошувати, якщо б травмував гравця, але в цій ситуації я відбив м’яч і отримав червону картку, а гравець Гани не реалізував пенальті. Це не моя вина. Це не я змарнував пенальті. Це не моя відповідальність", – сказав Суарес.

До слова, вже 2 грудня на ЧС-2022 відбудеться нова серія протистояння, яке, схоже, стало для збірних принциповим. Уругваю неодмінно потрібно перемагати Гану, щоб вийти до плей-офф, а от африканцям цілком може вистачити і нічиєї.