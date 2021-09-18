"Не могли задіяти велику кількість ключових виконавців? В тому-то й справа, що це не моя команда. Я можу сказати тільки про позитив, якщо після цієї гри про нього можна говорити... Деякі молоді хлопці порадували, в принципі можна з ними працювати надалі.

Дебютні голи Сікана та Мудрика у відеоогляді матчу Маріуполь – Шахтар – 0:5

Недес, Козицький, Савін – в майбутньому, при певних обставинах, і якісному ставленні до своєї справи, можуть поповнити склад основної команди.

Чому Мишньов не потрапив до заявки команди? Проаналізувавши фізичний стан команди після гри з Колосом, було ухвалене рішення поберегти його. Аналіз показав, що гра вийшла досить енергозатратною. Він просто не зміг відновитися. Могли трапитись якісь травми, які були б зовсім недоречні", – поділився Маркевич у ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Маріуполь був розбитий Шахтарем (0:5). Азовці не могли розраховувати на цілу низку виконавців, які перебрались саме з Шахтаря.

Шахтар на очах Петракова розбомбив Маріуполь – дебютні голи Сікана і Мудрика, дубль Судакова і нестримний Конопля