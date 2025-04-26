Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висунув цілий список претензій на адресу Реала та його президента Флорентіно Переса, який міг зірвати проведення фіналу Кубка Іспанії проти Барселони.

"Це не футбол, це контроль влади.

– Йому [Пересу] не подобається Тебас, бо він не робить того, чого він [Перес] хоче.

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– Він не любить Чеферіна, бо той не робить того, чого він хоче.

– Йому не подобається Лузан, бо той не робить того, чого він хоче.

– Він не любить телекоментаторів, бо вони говорять не те, що він хоче.

– Вони не хочуть рухатися вперед з реформою арбітражу, бо це не те, чого він хоче.

А тепер, після заяв суддів, які втомлені постійними переслідуваннями з боку Real Madrid TV, він відповідає у своєму стилі:

– Призупиняє прес-конференцію.

– Він пропускає тренування на Ла Картусі.

– Він зневажливо ставиться до офіційних заходів фіналу Кубка.

– Зливає інформацію про те, що він не вийде на фінал Кубка.

Яка тонка шкіра. Він не протестує, він тисне. Він не скаржиться, він погрожує. Він не заперечує, він карає. Він не хоче покращувати футбол, він хоче свій власний футбол. І найгірше не те, що він намагається. Найсерйозніше те, що багато хто це дозволяє, погоджується на це та сприяє цьому", – написав Тебас у соцмережах.

Нагадаємо, Реал пропустив усі передматчеві заходи фіналу Кубка Іспанії і нібито навіть погрожував бойкотувати саму гру через "упередженість суддів", які перед цим зазнали нищівної критики від клубного телеканалу "вершкових". Втім, пізніше мадридці випустили офіційну заяву, в якій спростували ці чутки. Фінал Барселона – Реал повинен розпочатись сьогодні (26 квітня) о 23:00 за київським часом.

Esto no es fútbol, es control de poder.



No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere.

No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere.

No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere.

No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 25, 2025

Барселона – Реал Мадрид: анонс фіналу Кубка Іспанії