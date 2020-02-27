"Це не фол", – арбітр ФІФА розкритикував вилучення Рамоса в Лізі чемпіонів

Колишній іспанський рефері Ітурральде Гонсалес прокоментував неоднозначне рішення арбітра Даніеле Орсато в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Манчестер Сіті (2:1).

"На мою думку, вилучення Серхіо Рамоса було необов'язковим. Габріел Жезус шукав цього контакту і впав.

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Якщо перший гол Манчестер Сіті був забитий без порушення, то і цей епізод не можна вважати фолом", – наводить слова Гонсалеса AS.

Нагадаємо, "містяни" здобули вольову перемогу над Реалом (2:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Наприкінці поєдинку Серхіо Рамос був вилучений за фол останньої надії проти Габріела Жезуса.

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