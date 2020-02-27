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"Це не фол", – арбітр ФІФА розкритикував вилучення Рамоса в Лізі чемпіонів

27 лютого 23:35 470 Читать на русском
"Це не фол", – арбітр ФІФА розкритикував вилучення Рамоса в Лізі чемпіонів
Вилучення Серхіо Рамоса / Reuters

Колишній іспанський рефері Ітурральде Гонсалес прокоментував неоднозначне рішення арбітра Даніеле Орсато в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Манчестер Сіті (2:1).

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

"На мою думку, вилучення Серхіо Рамоса було необов'язковим. Габріел Жезус шукав цього контакту і впав.

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Якщо перший гол Манчестер Сіті був забитий без порушення, то і цей епізод не можна вважати фолом", – наводить слова Гонсалеса AS.

Нагадаємо, "містяни" здобули вольову перемогу над Реалом (2:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Наприкінці поєдинку Серхіо Рамос був вилучений за фол останньої надії проти Габріела Жезуса.

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Теги
Реал Мадрид - Манчестер Сіті Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Арбітри Габріел Жезус Габріел Жезус Ітурральде Гонсалес
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