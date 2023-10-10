"Це не фанати": зірка Барселони пояснив свою ганебну поведінку – він відмовився від селфі та автографів
Жоау Канселу пояснив свою відмову роздавати автографи і робити селфі з уболівальниками Барселони.
Універсал Барселони Жоау Канселу піддався критиці за неповагу до деяких уболівальників біля тренувальної бази клубу. Шанувальники просили Канселу про селфі, автографи та футболки.
Канселу зневажив фанатів Барселони, продемонструвавши ганебну поведінку: "Ви дратуєте мене"
"З огляду на дурість, поширювану ЗМІ, я хочу прояснити кілька моментів. По-перше, ці люди – не фанати, це 20-річні діти, які цілий день стоять біля дверей Сьюдад Депортіва, або коли я зі своїми доньками в парку чи просто гуляю з дружиною. По-друге, вони просять автографи на картках або футболках, щоб потім їх продати. Це повторюється день у день, і це завжди одні й ті самі люди. Це люди, які не вміють поважати простір інших.
Тепер я хочу звернутися до критиків. Постарайтеся спочатку дізнатися обставини, а потім коментувати ситуацію. Тому що справжні фанати завжди поважатимуть особистий простір гравців", – написав Канселу в Instagram.
Барселона втратила очки у Гранаді – гол на 17-й секунді, Ямал увійшов до історії, скандальний VAR врятував нічию