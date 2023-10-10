Універсал Барселони Жоау Канселу піддався критиці за неповагу до деяких уболівальників біля тренувальної бази клубу. Шанувальники просили Канселу про селфі, автографи та футболки.

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"З огляду на дурість, поширювану ЗМІ, я хочу прояснити кілька моментів. По-перше, ці люди – не фанати, це 20-річні діти, які цілий день стоять біля дверей Сьюдад Депортіва, або коли я зі своїми доньками в парку чи просто гуляю з дружиною. По-друге, вони просять автографи на картках або футболках, щоб потім їх продати. Це повторюється день у день, і це завжди одні й ті самі люди. Це люди, які не вміють поважати простір інших.

Тепер я хочу звернутися до критиків. Постарайтеся спочатку дізнатися обставини, а потім коментувати ситуацію. Тому що справжні фанати завжди поважатимуть особистий простір гравців", – написав Канселу в Instagram.

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