"Коли ти на останніх хвилинах пропускаєш вирішальний гол, то це, напевно, не додає позитиву. Але я можу сказати, що ми грали дуже добре. Хотіли забити, що й зробили.

Рятівний гол "українського Гріліша" у відеоогляді поєдинку Рух – Ворскла – 1:1

Відверто кажучи, не бачив якихось гольових моментів у Руха, але це – футбол. Таке буває – довга передача, нападник випередив інших, і трапилось те, що трапилось.

Сумуємо, але вже у четвер ми будемо грати з Динамо. З Рухом ми втратили 2 очки", – сказав Скрипник на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Яворський на останній хвилині порушив правила проти Климчука у власному штрафному і сам постраждалий реалізував пенальті, врятувавши Рух від поразки.

Рух у більшості врятував нічию з Ворсклою – "український Гріліш" реалізував пенальті в компенсований час