Нападник збірної України Артем Довбик чудово розпочав етап своєї кар'єри в Жироні.

У серпні Довбик перебрався до Жирони. Головний тренер не відразу почав ставити форварда в основний склад, але згодом Артем просто не залишив іншого вибору. За 13 матчів Ла Ліги він забив 7 голів та віддав 5 асистів.

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Жирона дуже задоволена такою знахідкою. Напередодні прес-служба клубу вкотре нагадала уболівальникам, наскільки сильний гравець очолює їхню атаку. "Період адаптації? Це не для Довбика", – такий допис з'явився у соцмережах жирондинців.

Слід зауважити, що така результативність Довбика безпосередньо впливає на результати команди. Наразі саме команда українця розташувалася на вершині турнірної таблиці Ла Ліги, на два очки випереджаючи Реал, який іде другим.

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