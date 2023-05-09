"Після нещодавніх осічок у чемпіонаті ми сказали самі собі, що повинні закрити вуха і почати крутити педалі. Вихід у півфінал Ліги чемпіонів, фінал Кубка Італії та останні результати у Серії А дали нам змогу якнайкраще підготуватися до майбутніх матчів. Завтра дербі, ми всі знаємо, яке воно має значення, і ми хочемо зіграти ідеальний матч.

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Нам знадобляться холодна голова і гаряче серце. Щодо серця я не сумніваюся, а от головою треба вміти користуватися. У дербі обов'язково будуть підводні камені та несподівані події, нам потрібно бути до цього готовими.

Лаутаро Мартінес і Хоакін Корреа знову забивають? Я і сам був нападником... Вони не могли забити довгий час, але тепер знову це роблять. Я і раніше був спокійний стосовно цього. Вони повинні продовжувати в тому ж дусі.

Завтрашній матч безумовно найважливіший у моїй тренерській кар'єрі", – цитує Індзагі портал FCInterNews.

Перший півфінал ЛЧ Мілан – Інтер буде зіграно в середу, 10 травня.

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