"Це найважливіший матч": Флік розповів про готовність Лєвандовскі та Бальде зіграти з Реалом після фіаско в ЛЧ
Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік провів традиційну прес-конференцію перед грою 35-го туру Ла Ліги проти мадридського Реала.
Барселона налаштована реабілітуватися за прикру поразку в півфіналі Ліги чемпіонів від Інтера (3:4). Про це розповів тренер каталонців Гансі Флік напередодні домашньої гри з Реалом в чемпіонаті Іспанії.
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"Нам потрібно перемогти – це наш настрій. Ми просто зосереджені на грі з Реалом. У нас є ще чотири матчі в чемпіонаті. І, як я вже казав, ми спробуємо виграти кожен з них. А Ель Класіко – це перший, найважливіший матч для вболівальників Барселони, для наших гравців, тренерського штабу та мене особисто.
Якщо ви запитаєте гравців, вони завжди хочуть виграти Ель Класіко. Турнірна таблиця не має значення. Ми просто зосереджені на цій грі, викладаємося на повну. Не думаю, що ми побачимо Бальде та Лєвандовскі у стартовому складі. Можливо, вони отримають хвилини у другому таймі.
Щодо поразки в Мілані, то усі знають, що програвати не легко. Але ми зробимо все, щоб досягти своєї цілі в Ла Лізі. У нас залишилося чотири гри. Ель Класіко дуже важливе. Ми хочемо показати, що не втратили впевненість", – заявив Флік на прес-конференції, передає Mundo Deportivo.
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