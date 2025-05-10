Барселона налаштована реабілітуватися за прикру поразку в півфіналі Ліги чемпіонів від Інтера (3:4). Про це розповів тренер каталонців Гансі Флік напередодні домашньої гри з Реалом в чемпіонаті Іспанії.

Барселона – Реал: де дивитись Ель Класіко

"Нам потрібно перемогти – це наш настрій. Ми просто зосереджені на грі з Реалом. У нас є ще чотири матчі в чемпіонаті. І, як я вже казав, ми спробуємо виграти кожен з них. А Ель Класіко – це перший, найважливіший матч для вболівальників Барселони, для наших гравців, тренерського штабу та мене особисто.

Якщо ви запитаєте гравців, вони завжди хочуть виграти Ель Класіко. Турнірна таблиця не має значення. Ми просто зосереджені на цій грі, викладаємося на повну. Не думаю, що ми побачимо Бальде та Лєвандовскі у стартовому складі. Можливо, вони отримають хвилини у другому таймі.

Щодо поразки в Мілані, то усі знають, що програвати не легко. Але ми зробимо все, щоб досягти своєї цілі в Ла Лізі. У нас залишилося чотири гри. Ель Класіко дуже важливе. Ми хочемо показати, що не втратили впевненість", – заявив Флік на прес-конференції, передає Mundo Deportivo.

Hansi Flick: "Después de la derrota en Milán no es fácil. Pero lo hemos hablado y los jugadores están muy bien. Nos quedan cuatro partidos y obviamente #ElClásico es muy importante, también para nuestra confianza y seguridad" pic.twitter.com/mpDTgaUEb4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2025

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