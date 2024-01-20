Півзахисник "гірників" Єгор Назарина зізнався, що для нього найважче на тренувальному зборі команди в Туреччині.

"Працюємо нелегко, готуємося до другої частини сезону. Вранці інтенсивні тренування – все футбольне, все з м'ячем, це нам подобається. Нелегко, але подобається. Це збори, так і повинно бути. Тому готуємося з позитивом.

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Також команда багато часу приділяє роботі у тренажерному залі. Без цього неможливо, тому що це фундамент, який закладається на зборах.

Щодо відмінностей і специфіки роботи під керівництвом Пушіча... Подобається, що всі вправи спрямовані на те, як ми хочемо грати в футбол. Інтенсивні тренування, але все з м'ячем – це в першу чергу дуже цікаво футболістам. Хоч і нелегко.

Найскладніше – це по два тренування на день, вранці прокидатися. Коли 1-2 дні – це нормально, а коли це вже тиждень – трохи набридає. Тому це, я б сказав, найважче.

Вільного часу не так багато. Коли буває по одному тренуванню – приділяємо увагу відновленню. У нас все для цього є – бані, сауни, басейни, масажисти, які з нами працюють", – сказав Назарина у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи 2 матчі в запасі.

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