"Перепрошую, у мене немає бажання спілкуватися. Я не розмовляв з гравцями. Якщо я не розмовляв з гравцями, то не можу докладно щось обговорювати чи відповідати на запитання. Ми погано розпочали гру, це правда. Ми пропустили жахливий гол. Те саме було у грі з Вероною. Була реакція, ми зрівняли, але незабаром після цього Льоренте отримав травму, і командна структура змінилася у гірший бік.

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Наш гол скасували через офсайд, але ми відчули, що здатні зрівняти рахунок. Дженоа сиділа глибоко, ми домінували, навіть не створюючи великої кількості моментів. Усі наші заміни були націлені на атаку. Однак після третього гола все було скінчено. Це правда, що ми не такі надійні в обороні, як минулого сезону.

Нам не вистачає гравців і тому не вистачає надійності. Зараз кожен удар, який ми допускаємо, обертається голом. Це не критика Патрісіу, а констатація факту.

Це найгірший мій старт у кар'єрі, так. Але при цьому, здається, Рома вперше в історії зіграла у двох єврокубкових фіналах поспіль. Нам ніколи плакати. Ми можемо плакати всередині, бо все це ранить наші серця, особливо моє, з огляду на мій зв'язок із фанатами Роми. Але завтра ми повернемось до роботи", – цитує Моурінью Football-italia.

Нагадаємо, що римський клуб виграв лише одну зустріч в поточному сезоні. Рома наразі перебуває на 16 місці, маючи п'ять очок.

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