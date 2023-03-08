"Я був би в Барсі все своє життя, це мій дім, але я залежу від результатів. Спочатку результати. Потім ми поговоримо про моє майбутнє в команді.

На Барселону подадуть до суду – прокуратура вважає клуб винним у "справі Негрейри"

Мене постійно засуджують і критикують. Це важко, у мене є сім'я і маленькі діти. Буває багато моментів, коли бути тренером Барси невигідно. Це дуже важко, коли тобі кажуть, що ти поганий або що ти не такий. Іноді ти не дізнаєшся про критику, і тобі телефонує друг і каже, що вони тебе вбивають через соцмережі. Найгірші дні мого життя були під час роботи з Барселоною. У багатьох випадках я запитував себе, чи це окупається. Мені нічого не потрібно фінансово, але я хочу допомогти клубу.

Якщо хтось представляє ДНК Барси, то це я. Я хочу, щоб моя команда володіла м'ячем. Я пітнію, коли цього немає. Ніколи в своєму житті я б не зрадив стилю, який живе в мені", – цитує Хаві Marca.

Нагадаємо, що Барселона під керівництвом Хаві посідає перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Каталонці мають у своєму активі 62 бали. Вони випереджають Реал на дев'ять очок.

Барселона з допомогою удачі переграла Реал у першому півфіналі Кубка Іспанії – автогол перекреслив всі зусилля Мадрида